On va plus nous le cacher! Myriam Kridi aime pousser le public du Festival de la Cité à sortir des sentiers (ou des pavés) battus. Pour sa dernière édition à la tête du grand rendez-vous estival gratuit, la directrice n’a pas boudé son plaisir. Comme les années précédentes, l’essentiel de la manifestation se déroule dans la vieille ville mais invite, aussi, à prendre le large. Sortez vos boussoles!

Mettez-vous au vert!

L’une des cinq créations produites (ou coproduites) par le Festival de la Cité, cette année, promet mystère, expérience sensorielle et fortes doses de chlorophylle. Samedi et dimanche (à 11 h et à 14 h), la Compagnie Nuit Corail entraînera les familles du côté des bois de Sauvabelin avec «Forêt», une balade immersive «à l’écoute des sons». Il s’agira, pour le public, de partir à la rencontre d’êtres imaginaires et de végétaux, à la recherche d’une cabane aux trésors. À Sauvabelin toujours, le festival posera ses pénates pour quelques concerts, samedi et dimanche. Le cadre paraît idéal pour s’en aller découvrir (sa à 14 h) le mélange de pop et folk de l’Autrichienne Alicia Edelweiss qui flirte volontiers avec le rêve surréaliste. Séance de rattrapage possible, dimanche à 20 h à la place Saint-Maur. La tour sera également l’écrin du folklore réinventé par l’Égyptienne Nadah El Shazly ou des chants ancestraux redécouverts par les polonaises de Kosy (di à 14 h, après leur passage, samedi à 20 h 15, du côté du Grand Canyon). Last but not least: vernissage, dimanche à 11 h, du dernier album de l’Algérien installé en Suisse, Anouar Kaddour Chérif.