Plus de 200 films à l’honneur – Le Festival de Locarno dévoile son programme Les passionnés du septième art se presseront à nouveau sur la Piazza Grande en août lors de la 74e édition du Locarno Film Festival. Près de 100 premières mondiales sont au programme.

La 74e édition du Locarno Film Festival débutera le 4 août. (Photo d’archives) KEYSTONE/Urs Flueeler

Après une édition hybride en 2020, le Festival de Locarno sort renforcé de la crise, ont annoncé ses organisateurs jeudi au moment de présenter la programmation de cette 74e édition, qui se tiendra du 4 au 14 août. Près de 100 premières mondiales sont au programme.

Sur le plan artistique, financier et opérationnel, le festival se porte bien, a déclaré Marco Solari, président du Festival de Locarno, lors d’une conférence de presse retransmise en direct du cinéma Rex de Berne. «L’enthousiasme de l’équipe» a joué un rôle important.

Marco Solari sur la Piazza Grande en août 2019. KEYSTONE/Christian Beutler

Quant aux films qui seront projetés cette année, le nouveau directeur artistique Giona A. Nazzaro l’a révélé avec un enthousiasme palpable. «L’ennui est interdit. Nous voulons célébrer le retour au cinéma». Le programme comprend 203 films, dont 97 premières mondiales, 8 premières suisses et 19 premiers longs métrages.

«Monte Verità» en première mondiale

Parmi les premières mondiales, on compte le film de Stefan Jäger, «Monte Verità», avec les acteurs suisses Max Hubacher et Joel Basman. Ce long métrage suisse, autrichien et allemand raconte l’histoire de marginaux qui s’installent sur la montagne suisse du Monte Verità au début du XXe siècle.

Côté suisse encore, le film «Soul of a Beast» de Lorenz Merz est en lice pour le Léopard d’or. Il y raconte l’histoire d’un père adolescent qui tombe amoureux de la petite amie de son meilleur ami.

Deux prix supplémentaires seront décernés pour la première fois cette année dans le cadre du Concorso Cineasti del presente, celui du meilleur réalisateur et celui de la meilleure actrice ou acteur. Deux coproductions suisses sont nominées dans cette catégorie: «Wet Sand» d’Elene Naveriani (Suisse/Géorgie) et «Zahorí» de Marí Alessandrini (Suisse/Argentine/Chili/France).

Jusqu’à 5000 visiteurs par jour

La venue de la musicienne américaine Kim Gordon (Sonic Youth) a également été annoncée jeudi. La présence de l’actrice française Laetitia Casta ainsi que celle du réalisateur, scénariste et acteur américain John Landis sont elles connues depuis un certain temps. Tout comme le film d’ouverture: «Beckett» de Ferdinando Cito Filomarino, qui sera présenté en avant-première mondiale.

Sur le plan pratique, jusqu’à 5000 spectateurs seront autorisés à se rendre chaque soir sur la Piazza Grande. Les festivaliers pourront acheter leur ticket en ligne dès la mi-juillet. La réservation des places est obligatoire et la Piazza Grande, le Palexpo et la Rotonda ne seront accessibles que sur présentation du certificat Covid. Les autres cinémas seront eux soumis aux règles sanitaires en vigueur.

ATS

