Rendez-vous estival de Vevey – Le Festival des artistes de rue passe des pavés aux vitrines La manifestation veveysanne est annulée, cette année encore. Pour combler cette absence, le comité a mis sur pied une offre alternative au fil des rues. Hélène Jost

Les écrans, disposés dans différentes vitrines, sont ornés de la nouvelle mascotte du Festival FIAR – LDD

«L’essence même de notre Festival est la liberté sans contrainte.» La décision de l’équipe du Festival international des artistes de rue est tombée début avril. C’est donc une nouvelle année blanche pour cet événement, qui vient d’ordinaire égayer la fin des vacances en envahissant les espaces publics de Vevey.

L’an dernier, une exposition de photographies avait été installée sur la place Scanavin, centre névralgique de la manifestation en temps normal. Le comité a voulu cette fois-ci proposer autre chose et a planché sur un nouveau concept.

Marquer une présence

Résultat: 20 écrans aux couleurs de la manifestation ont été posés dans des vitrines veveysannes au cœur de la vieille ville. Du 30 juillet à la fin du mois d’août, passants et passantes pourront ainsi découvrir 20 spectacles sélectionnés parmi les archives du Festival selon les coups de cœur du comité. Les commerces participants font partie des partenaires habituels du Festival.

«C’est comme un marque-page pour notre public, qui rappelle qu’on est là et qu’on travaille toujours autant, même si ce n’est pas de la même façon», explique le responsable médias et communication Patrice Matthey.

À l’année prochaine

Le comité d’organisation ne le cache pas: le report de cette 28e édition est un crève-cœur, mais il s’agit d’un choix de raison. «Notre concept repose sur les contacts, détaille Patrice Matthey. Créer un dispositif avec des barrières partout dans la vieille ville, ce n’était pas envisageable, d’autant plus que la sécurité engendre aussi beaucoup de coûts. Et le principal problème, c’est la venue des artistes!» En effet, chaque année, des comiques, acrobates et autres saltimbanques affluent du monde entier pour se produire sur la Riviera. Difficile, voire impossible en cette période toujours marquée par les restrictions de voyages.

Pour les responsables comme pour les spectateurs et spectatrices, ces écrans ne remplaceront donc pas, et de loin, la tenue d’un «vrai» festival. Sauf mauvaise surprise, le rendez-vous est d’ailleurs déjà pris pour l’année prochaine: les artistes de rue reviendront du 19 au 21 août 2022, juste avant la rentrée scolaire, comme le veut la coutume.

