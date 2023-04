Théâtre à Pully – Le festival d’impro Mega Bim a trouvé son public La première édition de l’événement s’est achevée ce samedi, au terme d’une longue semaine riche en émotions. 1, 2, 3… Impro! Alice Caspary

Dans la salle du Café-Théâtre de la Voirie, à Pully, ce samedi 15 avril, c’est l’effervescence du dernier soir. Depuis lundi, des comédiennes et comédiens improvisent sous le regard conquis des spectateurs.

Ce sont les jeunes du groupe d’impro La Fusée qui ouvrent le bal et présentent leur nouveau concept, inspiré d’un format déjà bien connu dans le milieu, «l’arbre à souhaits». La soixantaine de personnes présentes jouent le jeu. Elles ont au préalable écrit un vœu sur des bouts de papiers. Pendant une heure, les participants vont s’enchaîner sur scène et tenter de les réaliser chacun à leur tour.

Volonté d’inclusion

Le festival Mega Bim prend forme suite au succès de son petit frère, le BIM. Lancée en octobre 2021 par Fabrice Semedo, la formule – trois jours d’impro tous les deux mois – a vite conquis, au point que le Lausannois a pu envisager une version longue, une semaine par année. «Il y a cette volonté d’inclusion et de lieu accessible où l’on peut retrouver des gens de tous âges et de toutes origines», explique Fabrice Semedo.

Pour cette première édition, plusieurs groupes d’impro ont été invités, dont l’Association vaudoise des ligues d’impro (AVLI) et la Ligue d’impro de la Galicienne (LIG), créant un melting-pot vivant et intergénérationnel de comédiens et comédiennes de toute la Suisse romande.

Antre de la spontanéité

Les pauses entre les shows donnent l’occasion de faire des rencontres. Dehors, San Bigote, l’un des rappeurs qui clôturera la soirée, répète ses textes sur son téléphone. Il fait partie du groupe lausannois Les Renégats, un des deux ensembles musicaux, avec L’Affaire, invités pour la soirée. Quelles sont ses impressions sur le lieu? «Je le sens hyperbien! Comme c’est une petite salle, je trouve cool de faire du hip-hop là-dedans. Cette proximité va tous nous réunir.»

À 19 h 30, la deuxième partie de la soirée commence par le Hit Master. Une battle royale dont le concept s’inspire du monde de la musique. «Ce sont aussi de courtes impros, comme un match, sauf que les équipes vont changer pour chaque défi», éclaircit Fabrice Semedo.

Sur fond de chansons improvisées, de minijeux et d’histoires spontanées, les spectateurs alertes doivent choisir leur future graine de star parmi les huit concurrents. Ils seront sollicités tout du long. Sur scène, les participants chantent, miment et jouent de leurs expressions corporelles, portés par l’ambiance électrique.

Amateurs et professionnels se mélangent, des invités plus expérimentés jouant le rôle de piliers pour mettre les plus jeunes en confiance. Quid du jugement? «On essaie de faire en sorte qu’il y ait un maximum de communication et de bienveillance. Parfois c’est difficile, car on se livre devant les gens et tout le monde ne gère pas pareil», observe l’organisateur. Confiant, il pense déjà à la prochaine édition, prévue pour avril 2024.

