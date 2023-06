Arts vivants à Yverdon – Le festival du Castrum s’étend vers le lac Quelque 30 projets sont au menu de la manifestation yverdonnoise du 10 au 13 août. De nouveaux espaces attendront le public sur les rives. Lea Gloor

Parmi les temps forts de la manifestation, une représentation du projet Horizon se tiendra au lever du jour le dimanche matin. Johann Walter

La fluidité. Celle de l’eau, matière mouvante par excellence, en constante évolution. Celle des identités aussi, plurielles et vivantes ou encore celle des futurs possibles, en construction. C’est sous cette égide que se tiendra la 23e édition du Castrum, du 10 au 13 août à Yverdon-les-Bains.

Le festival pluridisciplinaire se rapproche ainsi physiquement de l’eau en se déployant sur les rives du lac. Une expansion déjà esquissée l’an dernier. En plus des scènes maintenues au centre-ville, quatre nouveaux lieux accueilleront le public: La Dérivée avec qui le festival avait déjà collaboré l’an dernier, la clairière de la plage, l’ancien hippodrome et la presqu’île du port. C’est sur ce dernier site qu’une représentation du projet Horizon se tiendra au lever du jour le dimanche matin.

Reflets de notre temps

Au total, 31 projets et une soixantaine de représentations seront proposés au public, mêlant cirque, musique, théâtre et danse. Engagés ou contemplatifs, ils se feront le reflet des préoccupations de notre temps. Avec «Dicklove», l’acrobate Juglair questionnera les représentations de genre tandis que le spectacle «Passing Swiftly» traitera de l’émancipation des femmes et des nouveaux équilibres que cette dernière convoque.

Les projets de la performeuse vaudoise Pamina de Coulon interrogeront nos façons d’habiter la terre et d’exploiter l’eau. Quant à la formation congolaise Fulu Miziki Kolektiv, elle a choisi une démarche politique unique en son genre: faire de la musique en utilisant des instruments et des costumes fabriqués avec des déchets récupérés dans les poubelles.

Accessibilité améliorée

La création sera aussi encouragée avec l’inauguration de L’Exploratoire. «L’objectif est de donner à des artistes de la région – en amont et pendant le festival – l’opportunité d’expérimenter un projet en construction in situ», explique le festival dans un communiqué de presse. Quatre projets seront en résidence cette année.

Le festival compte également améliorer ses mesures d’accessibilité. Une représentation en audiodescription ainsi qu’une discussion entre le public et les artistes interprétée en langue des signes à l’issue d’un des spectacles seront notamment prévus.

