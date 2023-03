Demandez le programme! – Le Festival Hyper Ouest va secouer l’Ouest lausannois Du 27 avril au 7 mai, les huit communes fédérées dans un même district depuis 15 ans vont vibrer durant 11 jours avec 43 spectacles, concerts, soirées clubbing. Gérald Cordonier

Concerts, créations artistiques insolites, soirées clubbing, explorations, expos… L’Ouest lausannois va vivre un événement «hors norme» du 27 avril au 7 mai. Durant 11 jours, les huit communes du district deviendront le terrain d’expérimentation de la première édition du festival Hyper Ouest, un rendez-vous culturel imaginé par l’équipe d’Antigel, festival genevois dont la réputation n’est plus à faire grâce à une programmation originale et des propositions artistiques audacieuses qui aiment arpenter un territoire.

«Avec notre aventure multilieux, nous souhaitons inviter le public à redécouvrir les trésors de l’Ouest lausannois, en investissant les espaces quotidiens et des lieux en transition de façon inédite, unique et exceptionnelle», annonce Eric Linder, fer de lance de ce nouveau festival qui espère trouver ses aises à un rythme biennal dans la région.

«Une expérience artistique innovante»

«L’Ouest lausannois vit une transformation profonde de son territoire en s’apprêtant à accueillir 35’000 nouveaux habitants et 20’000 nouveaux emplois. C’est dans ce contexte que, depuis 2018, des acteurs et actrices de la culture et de l’urbanisme, représentés par les savoir-faire du festival Antigel et du bureau Urbaplan, se sont réunis et travaillent main dans la main pour créer un projet sur ce territoire et révélant une véritable force collective», relèvent les organisateurs.

Les ambitions d’Hyper Ouest? «Fédérer les acteurs et actrices d’un territoire en pleine mutation et en révéler les lieux inédits à travers une expérience artistique innovante, surprenante et profondément liée à son contexte territorial. Plus qu’un festival, il s’agira d’un voyage extraordinaire à travers l’Ouest lausannois ponctué de sites incroyables et d’un véritable centre culturel éphémère et nocturne pour ambiancer les 8 communes du district.»

Des artistes locaux, suisses et internationaux

Au total, ce seront 48 événements – dont sept créations inédites – qui vont essaimer dans plus de 25 lieux différents, à Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Écublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Ste-Croix. Et les organisateurs de dévoiler, ce mardi matin en conférence de presse, les points forts de la programmation: il faudra compter avec une «double explosion à la dynamite dans la salle de spectacle de Renens» avec le concert du big boss Makala et celui des mythiques The Young Gods qui proposent une réinterprétation de l’œuvre iconique du pionnier américain Terry Riley, In C. Le festival accueillera également Arnaud Rebotini, pionnier de la techno française, et les déjantés The Psychotic Monks, en collaboration avec le Romandie.

D’un jour à l’autre, d’un lieu à l’autre, on passera de la musique balkanique de Mario Batkovic à la folk bluesy de Rachel Croft, en passant par les musiques traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest pour un «Hommage à Kassé Mady Diabaté». Au carrefour du jazz et de l’électro, il faudra compter sur la présence du quatuor fou de The Big Tusk, en coproduction avec la Ferme des Tilleuls.

Un méga club pour 4 soirées débridées Afficher plus Hyper Ouest investit les anciennes halles Veillon et les transforme en espace de clubbing: «Un véritable centre culturel éphémère et nocturne pour enflammer les nuits des huit communes de l’Ouest lausannois», annoncent les organisateurs! Hyper Club, poumon festif de la manifestation, occupera près de 1600 m2 d’un site monumental et historique, les friches industrielles des anciennes Halles Veillon. Au programme? Deux week-ends de clubbing pour «célébrer la transition d’un site de production vers un nouveau quartier mixte». Soirée d’ouverture, espace expositions, rencontres, échanges, clubbing, bar et foodtruck: pendant Hyper Ouest, ce lieu en transition se transformera en véritable hub de l’événement, dédié aux nouvelles cultures festives. L’ouverture d’Hyper Club aura lieu le 27 avril et sera suivie de quatre soirées en collaboration avec des partenaires incontournables des nuits Lausannoises: La Sacrée Déter, Electrosanne, la Main Mise et le D! Club.

En début de festival, Unilive et Hyper Ouest réuniront leur force en coprogrammant la grande scène sur l’esplanade Internef, sur le site de l’Université de Lausanne, qui vibrera au son de Le Juiice, rad cartier ou encore VVS Panther. Autre moment fort du festival, Tobias Preisig proposera un «Concert pour trains» aux ateliers CFF de Renens, «cadre exceptionnel et lieu idéal pour explorer toute l’ampleur de sa musique». Dans les lieux de culte, deux concerts à ne pas manquer: l’église romane de Saint-Sulpice accueillera les accords et la voix magnifiques du britannique Matt Elliott pour un moment de pure transe, le temple de Chavannes-près-Renens, quant à lui, Billie Bird et sa voix pénétrante.

Des créations inédites

Moments forts de la manifestation: les créations inédites, «à travers des spectacles conçus sur mesure pour le festival, dans des lieux souvent inexploités ou peu accessibles au public». Il y en aura sept en tout. À ne pas manquer pour la promesse de frissons: le grand moment du festival qui se passera sur le site monumental de Thévenaz-Leduc, connu habituellement comme lieu de recyclage pour 5000 tonnes de déchets par année. L’endroit se métamorphosera dans un tout autre style pour accueillir le spectacle «Les machines de Thévenaz-Leduc».

Pour des sensations de vertige, il y aura «Saint-Sulpice en apesanteur». Nathan Paulin accrochera sa slackline entre le débarcadère et la plage du Pélican de Saint-Sulpice et survolera le lac sur un kilomètre pour un moment d’apesanteur onirique. Avec Danses paysage, on se plongera dans les paysages environnants en contemplant une succession de courts spectacles de danse: à découvrir en famille pour un moment très convivial. Finalement, le public aura une occasion de s’offrir une frayeur avec Zombie Attack, une course d’orientation exceptionnelle en territoire zombie, au milieu de la forêt.

D’autres spectacles Afficher plus En collaboration avec le TKM, Hyper Ouest présentera «Ritualitos», un spectacle musical sur la puissance des communautés indigènes latines ainsi que «Pagus Valdensis», une installation sonore et littéraire qui met en dialogue la sève et le sang, annoncent les organisateurs. À la Grange/UNIL, «Manuscrit trouvé à Khâ» est une improvisation théâtrale et «Maxine/Béthanie» est une pièce de théâtre musical autour de l’univers de «Macbeth», deux propositions imaginées avec le festival Fécule. Toujours en collaboration avec La Grange/UNIL, il y aura des rituels contemporains provenant de cultures différentes: «Nebula», une pièce qui parle de la rencontre entre l’humain et la nature, à cheval entre la danse et les arts visuels. Et, enfin, «Creature», à voir au Vortex, une exploration des danses traditionnelles de l’Europe de l’Est avec des danseurs virtuoses, du chant et des accessoires.

