Canton de Vaud – Le Festival Images Vevey se déroulera en septembre La manifestation présentera une cinquantaine d’installations photographiques lors de sa biennale prévue du 5 au 27 septembre. Un concept de sécurité sera mis en place.

Une vue aérienne de l’édition 2018, KEYSTONE

Grâce aux décisions du Conseil fédéral de mercredi, le Festival Images Vevey a annoncé jeudi que l’édition 2020 de sa biennale d’arts visuels aura lieu du 5 au 27 septembre. Sous le thème «Unexpected. Le hasard des choses», la manifestation présentera une cinquantaine d’installations photographiques.

Celles-ci seront visibles en extérieur dans les rues, sur les façades et dans les parcs de Vevey ainsi qu’en intérieur dans les musées de la ville et des lieux insolites, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

«La forme que prendra cette édition 2020 tirera parti des conditions inhabituelles de sa préparation et dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. Le défi est grand, tant la production de l’événement est soumise à des pressions inédites en termes logistiques et financiers», écrivent les responsables du festival.

Concept de sécurité

Actualisé au fil des semaines, un concept de sécurité conforme aux dernières directives des autorités fédérales sera appliqué lors de la préparation et tout au long du festival. Intitulé «Toucher avec les yeux», ce concept créé sur mesure par le festival, permettra à chaque festivalier de vivre agréablement son expérience de visite dans le respect des gestes barrières, précisent-ils.

Avec plus de 20 projets monumentaux en plein air, entièrement gratuit et d’une durée de trois semaines, le format de la manifestation permet au public de déambuler librement et d’organiser ses visites en dehors des heures d’affluence. Dans les lieux intérieurs, les capacités seront adaptées de façon à garantir une circulation fluide, sécurisée et confortable, ajoutent-ils.

( ATS/NXP )