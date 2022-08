Manifestation à Mézières – Le festival musico-agro-éthico-écolo s’épanouit au milieu des maïs Into The Corn vivra sa 4e édition ce week-end. Ses organisateurs ont imaginé et cultivent un concept le plus responsable et durable possible. Sylvain Muller

Une des particularités du festival est de se situer au cœur d’un champ de maïs. Vanessa Cardoso

Le festival Into The Corn qui se déroulera ce vendredi et samedi à Mézières n’usurpe pas son identité: le site est implanté littéralement au cœur d’un champ de maïs.

«Quand on a commencé à organiser des concerts il y a huit ou neuf ans, nous avions envie d’endroits insolites, se remémorent Tanguy et Nico, les deux coprésidents du comité d’organisation. C’est ainsi que l’on s’est retrouvé un jour dans un champ de maïs et qu’on s’est dit: c’est vraiment trop bien, faut qu’on organise un festival!»

Pour la 4e fois ce printemps, ils ont donc piqueté un champ afin que l’exploitant de la parcelle puisse semer aux bons endroits. La place centrale et la longue allée d’accès ont été, elles, enherbées. Quelques jours avant le festival, les emplacements pour les stands autour de la place et les chemins d’accès à l’arrière de ces derniers sont créés en coupant le maïs à la motofaucheuse. Tout est ramassé et broyé pour être donné à manger aux animaux.

Car les membres de l’association DeltaJoratBeta, organisatrice de la manifestation, ne se contentent pas d’un décor original. Ils ont monté un concept de durabilité maximale et raisonnent toute leur organisation de la manière la plus cohérente possible.

«Ici, tout est construit par nos soins en bois de récup. ça réduit notre empreinte, mais aussi nos frais, puisque nous reversons nos bénéfices à l’association Equity qui réalise des projets en Éthiopie.»

Toutes les boissons et la nourriture sont également issues de producteurs locaux. Du coup, on est surpris de voir des palmiers en décoration.

«On voulait des arbres suisses, mais aucun pépiniériste n’a accepté de nous en mettre à disposition, les risques de mortalité étant trop grands avec les conditions actuelles», explique Nico. «Du coup, ces palmiers deviennent le symbole de ce que nous sommes en train de vivre.»

Réunir deux mondes

Avec ses airs «bobos écolos», le festival Into The Corn ne dépareillerait pas en pleine banlieue lausannoise. La presque totalité des organisateurs et bénévoles vit pourtant à la campagne et les trois quarts du comité d’organisation ont été membres de sociétés de jeunesse.

«Notre but est plutôt de réunir ces deux mondes, précisent les deux coprésidents. C’est aussi pour cela que l’on met en place un système de bus navettes depuis Lausanne.»

Côté musique, le festival propose une soirée électro le vendredi dès 16 h et un programme plus éclectique le samedi dès 18 h 30 avec dix formations qui se succéderont sur la grande et la petite scène. À noter qu’il est possible de camper sur place en plantant sa tente… au milieu d’un carré de maïs évidemment.

