«Mon Paléo» – Le festival se feuillette avant de se dévoiler À six jours d’annoncer son menu 2022 après deux éditions blanches, le festival revient dans l’actu avec un petit livre fun écrit par et pour son public Francois Barras

«Mon Paléo» se compulse et se picore au gré des anecdotes d’inconnus et de plus connus, tel Zep.

Cinq mille bénévoles fois 44 éditions, ça fait pas mal d’anecdotes. En tout cas de quoi remplir 260 pages (écrites gros avec beaucoup de photos) et bricoler une façon légère et amusante de visiter Paléo à travers les souvenirs de ses collaborateurs, bénévoles, spectateurs, voire de ses organisateurs les plus capés.

«Mon Paléo» atterrit dès aujourd’hui dans les librairies et marque le retour du mammouth estival dans l’actualité, après deux années silencieuses et six jours avant le lever de rideau sur les principaux artistes de son édition 2022.

L’ouvrage en lui-même a le mérite de la modestie bien équilibrée, loin des beaux gros livres (souvent jubilaires) que Paléo publie sur un tempo quinquennal. On picore au gré des pages et des (més)aventures souvent piquantes, parfois même plus ou moins partagées, de l’objet perdu sur le terrain (ici une enveloppe avec tout de même 25’000 francs à l’intérieur) et retrouvée garnie dans la boue le lendemain aux sauve-qui-peut des déluges impromptus en passant par les péripéties multiples du camping et les histoires d’amour sous la lune ou de fesses sous tente, et réciproquement.

Les roses de Willy

On apprend aussi que Véronique Sanson fut opérée des dents sur le pouce par le chauffeur qui était venu la chercher à l’aéroport, bénévole durant Paléo mais dentiste le reste de l’année. Ou comment MC Solaar fut temporairement empêché de rappel par un membre de la sécu qui, ne voyant pas son badge, l’empêchait d’accéder à la grande scène!

Ou comment, en 2000, un petit coup de blanc a évité que ne s’étripent le staff nyonnais et les roadies d’Oasis, dont les musiciens étaient enfermés dans les loges pour avoir abandonné la scène après vingt minutes de concert. Ou pourquoi l’exigence de Willy DeVille de disposer dans sa loge de roses sans épines n’était pas caprice de star: le musicien, qui entendait les lancer dans le public durant son concert, ne voulait pas qu’elles blessent quiconque…

«Il n’y a pas eu de nostalgie triste.» Amaryllis Blanchard, coresponsable de l’ouvrage

Dans l’été morose (euphémisme) de 2021, après que le festival eut renoncé à sa version réduite pour la deuxième année de suite, l’idée a germé de ce projet qui donnait une occupation à des salariés désœuvrés. L’opération a été financée sur un budget extraordinaire nanti par des entreprises partenaires du festival.

«Il n’y a pas eu de nostalgie triste, se réjouit Amaryllis Blanchard, parmi les responsables du livre. Au contraire, les anecdotes que nous recevions, suite à notre appel aux bénévoles, étaient toutes remplies de bonne humeur, ça leur faisait plaisir d’évoquer ces souvenirs. Nous, ça nous donnait un surcroît d’énergie.»

Dévoilement avancé en novembre

Avec un tirage de 5500 pièces, «le but n’est pas de faire de l’argent avec ce genre d’opération, convient Daniel Rossellat. Mais c’est bon pour le moral en attendant l’été prochain.»

Si le président oscille à son habitude entre optimisme et réalisme, il reste assez confiant pour suivre la tendance générale d’annoncer dès novembre ses têtes d’affiche pour l’été prochain: une grosse moitié de la programmation à suivre du 19 au 25 juillet 2022 si tout va bien sera révélée mardi 23 novembre à 11 h, avec mise en vente des billets le 1er décembre à midi. Pile.

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.