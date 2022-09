Musique de chambre à Saint-Légier – Le Festival Sine Nomine relie Brahms et Fauré Le Quatuor Sine Nomine réunit musiciens et amis pour un long week-end en apesanteur. Matthieu Chenal

Le Quatuor Sine Nomine en 2016. ANNE-LAURE LECHAT

En 2012-2013, le Quatuor Sine Nomine avait organisé une formidable série de concerts vagabonds intitulés «Aimez-vous Brahms?» Les musiciens lausannois et leur équipe avaient notamment réussi la prouesse de réveiller brièvement de sa torpeur l’Hôtel du Righi vaudois de Glion, lequel avait laissé entrevoir les fantômes de Johannes, Clara et Robert.

C’est à une autre filiation, plus secrète et de nature plus esthétique, que les quartettistes nous invitent du 30 septembre au 2 octobre à l’église de La Chiésaz, en reliant Johannes Brahms (1833-1897) à Gabriel Fauré (1845-1924).

Générosité mélodique

Au-delà des différences de culture et de génération, l’Allemand et le Français ont considérablement enrichi le répertoire de la musique de chambre, avec un goût commun pour la densité des harmonies, la perfection formelle et la générosité mélodique.

Avec les pianistes Hiroko Sakagami et Philippe Dinkel, le violoncelle de Thomas Demenga, la contrebasse de Marc-Antoine Bonanomi et la voix de Marie-Claude Chappuis, les Sine Nomine multiplient les combinaisons pour ne manquer aucun chef-d’œuvre des deux compositeurs, qui dessinent un pont entre le romantisme triomphant et les prémisses de la modernité.

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.