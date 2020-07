Cinéma – Le FFFH de Bienne maintient son édition 2020 Bonne nouvelle pour les cinéphiles: le 16e Festival du film français d’Helvétie aura bel et bien lieu dès le 16 septembre, malgré le Covid. L’édition a été toutefois «repensée».

L’incertitude reste de mise pour les organisateurs qui précisent que le FFFH pourrait passer son tour si la situation sanitaire s’aggrave. FFFH

La 16e édition du Festival du film français d’Helvétie (FFFH), à Bienne (BE), aura bel et bien lieu. Elle se tiendra du 16 au 20 septembre avec une «version repensée», dans le respect des normes sanitaires et sauf dégradation de la situation pandémique.

Les organisateurs, après avoir longuement hésité, ont fait part de leur décision mercredi. «En cette année exceptionnelle», cinq jours dédiés au cinéma français/francophone proposeront près de 30 longs-métrages, la plupart projetés deux fois, dont des grandes premières dévoilées en version originale, la plupart sous-titrés en allemand.

Le Festival commencera par la journée des enfants, «dédiée aux rires et au plaisir». Selon la situation, une quatrième salle pourrait s’ouvrir afin de permettre à un public plus nombreux de découvrir la sélection 2020, précise le communiqué. En quinze éditions, la manifestation a accueilli près de 500 artistes et 700 longs-métrages.

Incertitude de mise

Les organisateurs lanceront par ailleurs leur nouveau projet du FFFH itinérant dans sept villes du canton de Berne. Du 15 octobre au 6 novembre, l’événement y fera halte «au profit d’un bilinguisme actif pour lequel le FFFH s’engage depuis quinze ans». Jugé trop risqué, le Festival Off est reporté en revanche à l’an prochain.

L’incertitude reste de mise, relèvent cependant les organisateurs. «Si la situation à ce jour permet d’afficher une certaine confiance, il est aussi possible qu’elle se dégrade au cours de l’été, et que le FFFH doive passer son tour», admettent-ils. Pour rappel, les salles de cinéma ont rouvert en Suisse le 6 juin.

( ATS )