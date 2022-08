Festival du film alpin – Le FIFAD a rencontré un franc succès L’édition 2022 du Festival a touché à sa fin cet après-midi. Le bilan est réjouissant, tant au niveau de la fréquentation que des récompenses.

Le Grand Prix a été attribué à «The Last Mountain», du réalisateur britannique Chris Terrill (image d’illustration). ARC/JEAN-BERNARD SIEBER

Le Covid-19 est oublié: la 53e édition du Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD), qui s’est achevée samedi, a renoué avec sa fréquentation d’avant la crise. Le Grand Prix a été attribué à «The Last Mountain», du réalisateur britannique Chris Terrill.

Il s’agit du récit «émouvant» d’une jeune femme, Kate Ballard, qui a perdu sa mère, Alison Hargreaves, première femme au monde à avoir gravi l’Everest en solitaire et sans oxygène en 1995, ainsi que de son frère, Tom Ballard, étoile montante de l’alpinisme britannique, disparu en 2019, indique un communiqué. Coïncidence: le Grand Prix de la 51e édition était, lui aussi, allé à un film appelé «The Last Mountain» (de Dariusz Zaluski).

Cinq films ont été récompensés d’un Diable d’or: «Hey Gunesh» (Géorgie), de Marita Tevzadze et Ana Jegnaradze, «Cache-cache» (Italie), de Paolo Bonfandini, Irène Cotrone et Davide Morando, «La liste: Everything or Nothing» (France), d’Eric Crosland, «Lynx» (Suisse), de Laurent Geslin et «WoGü, l’envers du décor» (Suisse), de Mathieu Rivoire et Nina Caprez. «Black Ice» (USA), de Peter Mortimer et Zachary Bar, a reçu le Prix spécial du jury.

Bilan «réjouissant»

Environ 20’000 personnes ont profité de l’ambiance de la manifestation et 13’000 ont assisté aux projections en salles, un bilan qualifié de «réjouissant» par les organisateurs. «Après deux éditions 2020 et 2021 pourtant maintenues en présentiel, mais avec un public impacté par la pandémie, le festival est soulagé de retrouver cette année son affluence record», écrivent-ils.

Une cinquantaine de films en provenance de douze pays étaient montrés. Du côté des invités étaient présents Marie Amiguet et Vincent Munier, réalisateurs de «La panthère des neiges», l’ingénieur forestier Ernst Zürcher ou encore Jacques Pitteloud, ambassadeur suisse à Washington et passionné de photographie animalière.

Nouveautés prisées

Les nouveautés concoctées ont été un succès, souligne le communiqué. Trois ciné-concerts, une nuit en bivouac avec projection au glacier des Diablerets, mais aussi l’escalade du Cervin, la descente d’une piste de la Coupe du monde de ski alpin et la découverte d’un alpage en réalité virtuelle étaient proposés. La plateforme numérique mise en place en 2021 comme alternative aux projections en salles a en outre permis au festival d’élargir son public.

Quelque 120 bénévoles ont oeuvré au bon déroulement de la manifestation. La prochaine édition se tiendra du 5 au 12 août 2023.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.