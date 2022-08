Cinquante ans de brushing – Le figaro crooner a coiffé Céline Dion et chante Aznavour Star de la coiffure aux multiples talents, Pascal Ventura prend sa retraite. En 2024, il compte interpréter les titres de son idole lors d’un gala qu’il organisera en son honneur à Lausanne. Catherine Cochard

Coiffeur d’élite, Pascal Ventura est aussi chanteur, peintre et photographe dilettante. Bientôt à la retraite, il compte aussi reprendre l’écriture d’un roman commencé il y a fort longtemps. Florian Cella

«Je voulais devenir une personnalité de la coiffure et j’y suis arrivé. J’ai réalisé tous mes rêves!» Le 31 août, à 65 ans, Pascal Ventura remettra son salon de l’avenue de la Gare à Lausanne, après cinquante ans de brushings et permanentes. Et autant d’années à chanter les week-ends le répertoire d’Aznavour à travers le canton, en fan absolu du Sinatra français.