Cinéma – Le film «Schwesterlein» représente la Suisse aux Oscars Le long-métrage de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond a été envoyé à l’Académie des Oscars pour représenter la Suisse dans la catégorie des films internationaux. L’institution publiera en février la «short list» des films nominés pour la compétition.

Le film «Schwesterlein» (Petite soeur) va représenter la Suisse auprès de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences à Hollywood dans la catégorie des longs-métrages internationaux. On saura en février 2021 si l’oeuvre des Lausannoises est sélectionnée dans la «short list» des films nominés aux Oscars.

La Suisse a choisi d’envoyer à Hollywood le film de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, «Schwesterlein», a indiqué vendredi l’Office fédéral de la culture. L’oeuvre raconte l’histoire de Lisa, dramaturge qui a cessé d’écrire et qui tente de refaire monter sur scène son frère jumeau Sven, un comédien renommé mais gravement malade. Pour cela, elle est prête à tout, jusqu’à mettre son mariage en danger.

«Avec empathie et sans sentimentalisme, les deux réalisatrices Stéphanie Chuat et Véronique Reymond racontent l’histoire d’une fraternité-sororité, hors du commun pour en faire un drame universel autour de la famille, de la mort et de la responsabilité ainsi que de la force existentielle de l’art», a déclaré le jury.

Le film «Schwesterlein» (Petite soeur) sortira en salle le 3 septembre en Suisse alémanique et le 16 septembre en Suisse romande.

Delémont-Hollywood

Le long-métrage a été produit par Vega Film à Zurich, en collaboration avec SSR, RTS Radio Télévision Suisse et ARTE G.E.I.E. Il a été projeté pour la première fois à la Berlinale où le public l’a acclamé, debout. Il a reçu des invitations de nombreux festivals internationaux. Il fait partie de la sélection des European Film Awards dans la catégorie «longs-métrages».

L’Académie publiera en février la «short list» et le 15 mars les cinq films nominés aux Oscars dans la catégorie longs-métrages internationaux. La remise des prix aura lieu le 25 avril à Los Angeles.

Le film devrait être visible dans le cadre du festival Delémont-Hollywood qui organise chaque année une soirée en l’honneur du film qui représente la Suisse aux Oscars. Si la situation sanitaire le permet, la Semaine suisse des Oscars devrait normalement se dérouler du 28 septembre au 3 octobre à Delémont. La cérémonie de remise du Prix Opale devrait avoir lieu le jeudi 1er octobre.

ATS/NXP