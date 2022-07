Amérique centrale – Le fils d’un ancien président tué par balle au Honduras L’un des fils de l’ancien président du Honduras Porfirio Lobo a été tué à la sortie d’une discothèque jeudi, en compagnie de trois autres jeunes.

Selon la police, le crime a eu lieu dans le parking souterrain de l’immeuble de la discothèque. AFP

Quatre personnes, dont le fils de l’ex-président du Honduras Porfirio Lobo, ont été assassinées par balles jeudi à la sortie d’une discothèque de la capitale Tegucigalpa, selon l’ancien chef d’État et la police.

Porfirio Lobo a raconté aux médias locaux que des individus lourdement armés ont «obligé les jeunes à sortir des voitures» et les ont abattus «pratiquement comme lors d’une opération commando». Il a ajouté que son fils Said, 23 ans, avait été tué et que son autre fils Luis, présent lui aussi mais à bord d’un autre véhicule, était indemne.

Dans le parking

Selon la police, le crime a eu lieu dans le parking souterrain de l’immeuble de la discothèque. Des images de vidéosurveillance diffusées par la chaîne HCH ont montré des individus encagoulés et armés de fusils interceptant un véhicule et obligeant leurs occupants à descendre et à se placer contre un mur. Un autre des jeunes décédés est le neveu du général à la retraite Romeo Vasquez, qui avait pris la tête en 2009 d’un coup d’État contre le président de l’époque Manuel Zelaya.

Porfirio Lobo, qui a dirigé le Honduras de 2010 à 2014, a un troisième fils, Fabio, qui purge actuellement une peine de 24 ans aux États-Unis pour trafic de drogue. L’épouse de l’ancien président, Rosa Bonilla, est également en prison à Tegucigalpa pour des faits de corruption commis alors qu’elle était la première dame du pays.

