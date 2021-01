Du vin, un livre, un pack – Le Fin Nez marque la fin vineuse de l’opération «Je suis nez» La photographe veveysanne avait photographié 100 personnalités. Son livre s’accompagne désormais d’un vin. David Moginier

Marina Forney et son vin. DAVID HAEFELI

Nous avions présenté dans ces colonnes l’opération «Je suis nez» de la photographe veveysanne Marina Forney. Pour remercier les clowns de la Fondation Théodora, qui l’ont si souvent fait rire lors de ses nombreux séjours à l’hôpital lorsqu’elle était enfant, elle avait imaginé un truc un peu fou: faire poser 100 personnalités de la région avec un nez rouge devant son objectif, pour en tirer une exposition et un livre au profit des clowns en blouse blanche.

Comme il lui reste des livres à écouler, la jeune femme est allée plus loin, avec la complicité de François Grognuz, de la Cave des Rois, à Villeneuve. Avec des raisins de la vigne de la famille éloignée Forney, à Saint-Saphorin, il a tiré une série spéciale de ce chasselas à la vinification classique. Et comme Marina Forney travaille aussi pour le chef Lionel Rodriguez, elle propose des packs comprenant le livre, une bouteille et un des produits du chef: olives, tapenade ou foie gras en bocal.