Salle de concert – Le Flon, nouvel écrin du jazz à Lausanne La Ville et Mobimo, propriétaire du quartier branché, dévoilent un centre de compétence avec un club de jazz, des locaux de répétition et des bureaux pour l’industrie musicale. Laurent Antonoff

C’est au Flon, au sous-sol des bâtiments Les Jumeaux, que le club de jazz devrait voir le jour. ©Florian Cella VQH

Après les gros sons des discothèques, ce sont des notes plus bleues qui vont résonner dans les entrailles du Flon à Lausanne. La Ville et Mobimo, le propriétaire du quartier branché, ont dévoilé ce mardi matin leur projet jazzy qui verra le jour en sous-sols, juste sous les bâtiments Les Jumeaux à la route de Genève 19 et 21. Un antre qui abritera une cave à jazz, des locaux de répétitions ainsi que des bureaux pour l’industrie musicale.

«Nous ambitionnons de mettre sur pied un véritable centre de compétences, un espace culturel unique de rencontres et d’échanges entre la scène musicale et le public», souligne Grégoire Junod, syndic de Lausanne. La mise à l’enquête publique a déjà eu lieu en mars 2020.