L’autre quartier des arts lausannois se vide – Le Flon perd son âme arty et mise sur la musique Privé de l’enseigne historique d’Alice Pauli, le quartier est rattrapé par la réalité. La jeune génération de galeristes arrête, part ou change de vitesse. Mais la musique résiste. Florence Millioud Henriques

Une fois par année, «La Ligne Bleue» trace un lien entre les différentes enseignes qui proposent des activités artistiques – dont les galeries – aux Côtes de Montbenon dans le quartier du Flon. Elle a eu lieu ce 8 septembre. Florian Cella

«C’était du jamais-vu à Lausanne. De la folie.» Souvent… pour évoquer son installation en 1990 dans son loft postindustriel du Flon, Alice Pauli se remémorait le vernissage de l’exposition aussi inédite en Suisse qu’événementielle de Pierre Soulages, très cher monument français de l’art contemporain. Son fils, Olivier, l’avait convaincue: ce quartier encore abandonné à sa grisaille et à sa faune offrait des loyers abordables pour de belles surfaces d’exposition. En ville, on en parlait comme d’un village, comme d’un futur Soho new-yorkais foisonnant de galeries, de happenings et musée à ciel ouvert du graffiti.