Hockey sur glace – Le flou autour du match LHC-Bienne prévu samedi Le HC Bienne a été placé en quarantaine et le match de vendredi contre Genève a été annulé. La partie entre Lausanne et Bienne prévue samedi est fortement menacée mais pas (encore) annulée. Cyrill Pasche Bienne

L'attaquant lausannois Ronald Kenins, gauche, a la lutte pour le puck avec le defenseur biennois Kevin Fey, droite, devant le gardien biennois Joren Van Pottelberghe. keystone-sda.ch

Le HC Bienne est encore dans l’attente du verdict du médecin cantonal pour savoir s’il pourra ou non jouer le match prévu samedi à Lausanne. Deux joueurs de l’équipe seelandaise ont été testés positifs au Covid, ce qui a déjà provoqué l’annulation du match de vendredi contre Genève-Servette.

«Je pars du principe que le match à Lausanne n’aura pas lieu, mais cela n’engage que moi.» Martin Steinegger, directeur sportif du HC Bienne

Le Finlandais Toni Rajala, testé positif au Covid jeudi et placé en quarantaine jusqu’au 3 avril, ainsi que Michael Hügli, testé positif vendredi après-midi, sont les deux joueurs concernés. Ce dernier a été retesté entre-temps et se trouve dans l’attente de résultats complémentaires. Ceux-ci devraient tomber dans la journée de samedi et déterminer si le duel à Lausanne contre le LHC pourra avoir lieu. «Je pars du principe que le match à Lausanne n’aura pas lieu, mais cela n’engage que moi, précise Martin Steinegger, directeur sportif du HC Bienne. Nous attendons les résultats des tests supplémentaires de Michael Hügli et la décision du médecin cantonal.»

Dernier joueur testé positif

Après le test positif de Rajala jeudi, tous les joueurs et le staff du HC Bienne ont été testés dans la foulée. Après avoir reçu le feu vert pour disputer le match prévu contre Genève, à domicile, les dirigeants du club seelandais ont reçu de nouvelles directives vendredi après-midi. «Il nous a été demandé de restester tout le monde avant le match contre Genève, explique Steinegger. Le dernier test, soit le 29e ou le 30e, s’est avéré positif…»

Reste désormais à savoir comment la fin du championnat pourra être bouclée si le club seelandais doit respecter une quarantaine et ne peut plus jouer ses six derniers matches dans les délais. La fin de la saison régulière était en effet fixée au 5 avril, soit dans 11 jours précisément. Les play-off doivent débuter une semaine plus tard, le 13 avril. Le HCB devait affronter Genève deux fois, Lausanne, Rapperswil, Ambri et Zoug.