Hockey sur glace – Le flou règne autour de quatre Suisses menacés de quarantaine Quatre joueurs et un entraîneur assistant de l’équipe de Suisse ont présenté des taux trop élevés lors de leur test PCR à leur arrivée en Chine pour les Jeux olympiques de Pékin. Cyrill Pasche Pékin

Des joueurs de l’équipe de Suisse ont été isolés dès leur arrivée au village olympique après que des tests PCR ont révélé des taux trop élevés. AFP

Les attaquants Killian Mottet, Denis Malgin, Dario Simion, le défenseur Mirco Müller ainsi que l’entraîneur adjoint Christian Wohlwend ont eu une mauvaise nouvelle quelques heures après leur arrivée en Chine jeudi (l’avion de l’équipe de Suisse a atterri à midi, heure locale): leur test PCR effectué à leur entrée sur le territoire chinois a révélé des taux trop élevés et n’a pas pu être analysé de manière univoque.

Tous ont été restestés dans la foulée et sont désormais dans l’attente, en isolement au village olympique, d’un éventuel résultat négatif. Si tel n’est pas le cas et qu’une deuxième test devait s’avérer positif, une quarantaine dans les hôtels prévus à cet effet leur serait alors imposée.

Des nouvelles sont attendues dans la journée de vendredi par le staff de l’équipe de Suisse.

Le «Taxi Squad» reste en Suisse

L’absence des quatre joueurs, qui n’ont pas pu s’entraîner avec leurs coéquipiers vendredi matin en Chine, a eu des répercussions dans la préparation de l’équipe de Suisse. Le coach Patrick Fischer a ainsi dû adapter ses lignes à l’occasion de la première pratique de l’équipe en Chine. «Nous devons rester flexibles et rester frais dans la tête. Parfois, la préparation n’est pas idéale, comme nous avons pu nous en rendre compte ce matin. Mais nous sommes aux JO, et nous devons malgré tout tirer le meilleur de chaque situation. Nous espérons maintenant qu’aucun membre du groupe ne doive aller en quarantaine. Et si tel devait être le cas, nous espérons que le ou les personnes concernées en ressortent rapidement.»

Les réservistes restent en Suisse Afficher plus Les cinq réservistes restants – le sixième, Lukas Frick arrivera en Chine samedi en remplacement de l’arrière des ZSC Lions, Christian Marti, testé positif avant le départ de l’équipe pour Pékin – sont en Suisse, où ils se maintiennent en forme en cas d’éventuel appel. «Certaines nations ont directement pris leurs réservistes en Chine, mais nous avons de notre côté préféré les laisser en stand-by en Suisse, explique Lars Weibel, directeur des équipes nationales. En cas de besoin, nous perdrons un jour pour les faire venir ici avec le voyage, mais nous avons suffisamment de flexibilité de ce côté-là.» Le 8 février, la délégation suisse doit définitivement annoncer les noms des 25 internationaux qui débuteront le tournoi. «Ce qui nous laisse encore un peu de temps si nous devons réagir et convoquer d’autres joueurs», explique Weibel. L’identité des cinq autres réservistes (Taxi Squad) ne peut pas être dévoilée par le staff helvétique pour des raisons liées à l’agence anti-dopage internationale (WADA). «Les joueurs et les clubs concernés sont toutefois au courant», précise Weibel. CYP

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.