Tribunal criminel de La Côte – Le flou règne sur le brigandage de la pinte du XXème Siècle Quatre accusés avaient agressé en 2015 le patron de l’établissement du centre de Morges et sa fille. La belle-fille était dans le coup. Raphaël Ebinger

La pinte du XXème Siècle avait été le théâtre d’un brigandage d’une rare violence en mars 2015. Florian Cella

«J’accepte vos excuses. Vous avez fait une connerie et vous allez payer pour elle. Mais après, je vous souhaite de retrouver votre famille pour qui vous êtes un bon père.» L’attachant patron de la pinte du XXème Siècle, à Morges, a clôturé dans une grande dignité une longue journée d’audience devant le Tribunal criminel de La Côte, à Nyon. Avec sa fille, Nicolas Sautebin a fait face à deux des quatre agresseurs, deux ne se sont pas présentés, qui le 27 mars 2015 les avait attaqués avec violence dans l’établissement. Sur le banc des accusés, la belle-fille du restaurateur, qui est arrivée menottes aux pieds après avoir été arrêtée dans une autre affaire.

Il y a plus de 5 ans, les deux victimes ont vécu l’enfer. Deux jours après le brigandage, Nicolas Sautebin témoignait dans nos colonnes en affirmant être content d’être encore de ce monde. Trois hommes avaient débarqué le vendredi soir peu avant minuit dans la pinte, où le patron, sa fille et sa belle-fille travaillaient. Cette dernière avait donné le feu vert à l’attaque quelques instants avant la fermeture. Le restaurateur, 68 ans à l’époque, avait été violenté dans les toilettes et dans la cuisine en lui demandant où était «le coffre avec l’argent de la drogue». On lui avait mis dans la bouche du papier ménage et un linge pour l’étouffer dans le but qu’il parle. La fille avait été menacée de viol et finalement enfermée dans un frigo à vins après avoir reçu un coup à la tête.

Il semble que l’équipe soit venue récupérer de la drogue que la belle-fille, consommatrice de cocaïne, avait cachée dans le restaurant de son beau-père et qu’elle ne retrouvait plus. Mise sous pression par des trafiquants qui la lui avaient fournie, elle avait organisé la descente dans la jolie pinte boisée avec son compagnon dont elle était enceinte. La situation aurait dégénéré en arrivant dans le restaurant, l’accusée prétendant n’avoir jamais voulu violenter son beau-père qui s’était beaucoup dépensé pour la sortir de la rue et lui offrir un avenir.

La longue attente

Les deux plaignants attendaient avec impatience la tenue du procès pour avoir toutes les explications sur cette nuit qui est à l’origine de traumatismes physiques et psychologiques encore présents aujourd’hui. En octobre dernier, un seul accusé, aussi à Nyon lundi, s’était présenté. L’audience avait été renvoyée en début d’année puis repoussée à cause du Covid-19. Cette fois-ci, un recours est déposé par deux avocats de la défense qui estiment nécessaire la présence de tous les accusés pour démêler les versions divergentes de chacun. La Chambre de recours tranchera ultérieurement, tout en permettant la poursuite du procès.

«Je ne peux pas accepter vos excuses puisque si on vous écoute vous n’avez rien fait» La fille du patron de la pinte du XXème Siècle

Au terme de la première journée, le père et sa fille sont restés sur leur faim. Nicolas Sautebin a même perdu patience face aux «mensonges» des accusés. Sa fille a finement réagi quand l’un des accusés a présenté ses excuses: «Je ne peux pas les accepter puisque si on vous écoute vous n’avez rien fait.»

Pendant l’audience, les deux accusés présents ont livré des versions divergentes. Impossible de savoir par exemple qui est le principal organisateur du brigandage et qui a frappé le patron. Les deux esquivent ou minimisent la plupart des faits qui leur sont reprochés. Le doute sur la présence d’un quatrième homme de main dans l’établissement plane également sur les débats.

Le procès se poursuit mardi avec les réquisitoires et les plaidoiries.