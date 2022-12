Économie – Le FMI verse une nouvelle tranche de 6 milliards de prêt à l’Argentine L’Argentine va bénéficier d’une nouvelle aide supplémentaire de six milliards de dollars a annoncé ce jeudi le Fonds monétaire international.

Le FMI s’est dit satisfait de la politique économique mise en place par le gouvernement argentin depuis juillet dernier. AFP

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé jeudi, à l’issue du troisième examen du programme d’aide mis en place, le versement d’une tranche supplémentaire de six milliards de dollars à destination de l’Argentine.

Ce nouveau déboursement, qui a été validé par le conseil d’administration du FMI, porte à 23,5 milliards de dollars le montant des fonds d’ores et déjà alloués au pays sud-américain depuis la signature du programme d’aide, en mars dernier. Au total, ce programme de trente mois doit apporter une aide totale de 44 milliards de dollars (soit 31,91 milliards de droits de tirages spéciaux ou DTS, l’unité de compte du FMI basée sur un panier de devises) à destination de l’Argentine, de loin le plus important programme d’aide mis en place par l’institution internationale.

Le Fonds se montre par ailleurs satisfait de la politique économique mise en place par le gouvernement argentin depuis juillet dernier, soulignant que l’inflation est en baisse alors que la balance commerciale s’est améliorée, de même que les réserves de devises. «Il reste cependant des déséquilibres macroéconomiques à corriger et les conditions restent fragiles», a toutefois souligné Gita Gopinath, directrice générale adjointe du Fonds, citée dans un communiqué. Le gouvernement argentin doit notamment maintenir sa politique de réduction du déficit public afin de «soutenir la désinflation et la reconstitution des réserves ainsi que renforcer la soutenabilité de la dette», a insisté Gita Gopinath.

13e accord entre le FMI et l’Argentine depuis 1983

L’accord avec le FMI, signé en mars dernier, prévoit une série de mesures visant à maîtriser l’inflation chronique du pays, qui a encore atteint 85,3% sur l’année 2022, malgré une décélération sensible observée en novembre Il s’agit du 13e accord entre le FMI et l’Argentine depuis le retour de ce pays à la démocratie en 1983. Troisième économie d’Amérique latine, l’Argentine est en proie à une inflation annuelle chronique à deux chiffres depuis deux décennies.

La situation reste éminemment précaire pour 36,5% des Argentins en situation de pauvreté, selon des chiffres pour le premier semestre, dont 8,8% en pauvreté extrême, soit 2,6 millions de personnes (sur une population de 45 millions environ). L’Argentine a par ailleurs connu une phase d’instabilité à la tête de son ministère de l’Économie, avec pas moins de trois titulaires du portefeuille qui se sont succédé durant l’été.

L’artisan de l’accord avec le FMI, Martin Guzman, a en effet démissionné, à la surprise générale, début juillet, remplacé par Silvina Batakis qui a finalement quitté ses fonctions un mois plus tard, laissant la place à Sergio Massa, à la tête d’un «super ministère» qui regroupe l’Économie et les domaines stratégiques de l’agriculture et l’élevage ainsi que le développement productif.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.