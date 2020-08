Suisse – Le FNS va soutenir 28 projets de recherche sur le Covid-19 Le Fonds national suisse va distribuer un peu moins de 19 millions de francs pour que 28 projets qu’il a sélectionnés sur les 190 demandes aboutissent.

Le Fonds national suisse (FNS) va soutenir 28 nouveaux projets de recherche sur la pandémie de Covid-19. Ceux-ci recevront un total de 18,6 millions de francs et peuvent démarrer immédiatement.

Jusqu'à fin mai, le FNS avait reçu 190 requêtes, écrit-il ce mardi. Parmi celles-ci, un panel d'évaluation international a sélectionné 23 projets dans les domaines de la biomédecine, de la recherche clinique, de l'épidémiologie et de la prévention, un en mathématiques, sciences naturelles et ingénierie et quatre en sciences humaines et sociales.

Les projets financés reflètent l’ampleur de la thématique du Programme national de recherche «Covid-19» (PNR 78), souligne le FNS. Ce dernier ajoute que la sélection s’est révélée extrêmement compétitive et que le jury a été contraint de rejeter nombre de projets de recherche d’excellente qualité.

Le PNR 78 a été lancé à la fin du mois d'avril, sur mandat du Conseil fédéral. Il doit durer deux ans.

