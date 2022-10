Concert controversé de Roger Waters – Le fondateur de Pink Floyd sous observation à Zurich Le maire de Munich veut désinviter l’artiste britannique en raison de ses positions politiques. Pour le Hallenstadion de Zurich, sa venue n’est pas problématique. Beat Metzler

Roger Waters estime que celles et ceux qui ne supportent pas ses opinions politiques n’ont rien à faire à ses concerts (photo d’archives de 2019). Alberto Pizzoli/AFP

Roger Waters, cofondateur et ancien bassiste de Pink Floyd, est une star mondiale. Mais à Munich (All), on veut officiellement se débarrasser de cet homme de 79 ans.