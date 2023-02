Hommage – Le fondateur de Valser aimait le vin et l’art Décédé à 86 ans, le multimillionnaire Donald Hess est passé de la bière à l’eau puis

aux vignobles. Flavienne Wahli Di Matteo

Vigneron, businessman et collectionneur d’art contemporain, Donald Hess est décédé le 30 janvier dernier à l’âge de 86 ans. ODILE MEYLAN/VQH



Donald Hess était retiré de l’empire qu’il a créé, un groupe qui pèse 600 à 700 millions, selon «Bilan», et qui est actif aujourd’hui dans l’immobilier, le vin et la finance. En décédant lundi à Ostermundigen (BE), l’ancien propriétaire du château de Coinsins laisse sa florissante affaire à une fondation de famille.