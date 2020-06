Transport aérien – Le fondateur d’Easyjet s’en prend à Marc Bonnant Le principal actionnaire de la compagnie britannique se permet des familiarités aux dépens de la star du barreau genevois. Philippe Rodrik

M e Marc Bonnant, avocat, à gauche, et Stelios Haji-Ioannou, fondateur et principal actionnaire d’Easyjet, à droite. Keystone

«Je m’adresse aux 30% des collaborateurs d’Easyjet perdant leurs emplois actuellement. Une récompense de 5 millions de livres (ndlr: plus de 6 millions de francs) pourrait vous être versée, si vous me fournissez la moindre preuve de relations d’affaires entre les vauriens d’Easyjet et Marc Bonnant.» Tel est le message que le fondateur et principal actionnaire de la compagnie Easyjet, Stelios Haji-Ioannou, vient de placer sur la Toile. Le dispositif fonctionne avec une redoutable efficacité lorsque les internautes inscrivent simplement le nom du transporteur sur un moteur de recherche usuel.