Politique de relance – Le fonds de soutien d’Yverdon est encore bien rempli Les aides de la Ville pour les lésés de la pandémie ne suscitent pas encore les passions. Moins de la moitié du montant, âprement discuté par les élus, d’un demi-million a été délivré aux candidats. Erwan Le Bec

Lancé en mars 2020, le programme «Yverdon solidaire» avait notamment inclus la livraison de courses aux isolés par les fonctionnaires communaux. Florian Cella/24Heures

C’est peut-être une bonne nouvelle. Le fonds d’aide lancé dans l’urgence fin 2020 par la Ville d’Yverdon et destiné à venir en aides aux citoyens ou aux entreprises locales reste encore bien garni. Doté d’un demi-million prélevé sur des dépenses non réalisées, il n’a été délivré à ce jour «que» 185’300 francs. 15 dossiers sur 27 ont été traités par la commission ad hoc.

Pour rappel, ce fond était réservé à celles et ceux qui échappaient partiellement aux mesures cantonales et fédérales, selon une liste de critères disponible sur le site internet de la Ville et en fonction des charges fixes. Pour l’heure, ce sont surtout des restaurateurs et des commerçants qui en ont bénéficié.

Le montant des aides de la deuxième ville vaudoise avait été l’objet d’un débat tendu au Conseil. La gauche accusant la droite de se montrer trop frileuse, en comparaison notamment avec d’autres villes, comme Lausanne, la droite arguant que l’heure était surtout au contrôle de mesures ciblées, renouvelables si nécessaires.

Des dossiers peuvent encore être déposés jusqu’au 28 février. Ils seront examinés avec bienveillance, a précisé le syndic jeudi soir à la tribune du Conseil communal. Un point de situation sera fait à la fin de ce mois.

Yverdon estime avoir déjà déboursé 4 millions en aides et en abandon de loyer ou autres depuis le début de la pandémie, ce fonds spécial non compris.