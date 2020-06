Les championnats de football de Super et Challenge League reprennent ce vendredi, et c’est le dernier moment pour faire de fausses prédictions. Car on peut évoquer les profondeurs de banc, les budgets de chaque équipe, la forme des unes et des autres, la vérité est que toutes les théories vont voler en éclats dès la première minute des matches de reprise, sur les vertes pelouses du pays.

Parce que rien de ce que nous avons connu par le passé ne ressemblera de près ou de loin à ce que nous allons vivre ces six prochaines semaines. Du 19 juin au 2 août, il y aura 130 matches de football en première et deuxième divisions suisses, et pas de ceux pour faire semblant. Ces rencontres, surtout en Super League, se disputeront à la vie à la mort. Il y aura du suspense partout, pour le titre, pour les places européennes, ou tout simplement pour avoir le droit de jouer encore au plus haut niveau la saison prochaine. On racontera ces matches à nos enfants, à nos petits-enfants et à ceux des autres. Ce sera une boucherie sur le terrain, une orgie en dehors; bref, il y aura des tripes au menu tous les trois jours et les avantages habituels des grandes équipes risquent bien de se diluer dans une grande mare de sang chaud.

Si Servette a raison de dire que le FC Bâle possède un banc de touche supérieur au sien, et Xamax de penser qu’il a perdu deux excellents joueurs en juin, les clubs romands doivent savoir que la différence se fera avec le cœur plus qu’avec les jambes. Dans ce football d’urgence, les guerriers seront plus précieux que les esthètes, les collectifs plus déterminants que les individualités. Tout le monde aura sa chance, les besogneux comme les talentueux, mais il faudra aimer avoir mal, courir vite et longtemps, souffrir au coucher et encore plus au réveil, jouer avec des plaies mal cicatrisées et, surtout, ne rien prétendre à autre chose qu’à cette vie de souffrances.

Le sable sera toujours chaud début août, la mer encore bleue. Il sera temps alors de se reposer et de manger autre chose que les mollets adverses. D’ici là, chacun aura eu l’opportunité de défendre son club et ses couleurs. Ceux qui l’auront laissé passer n’auront aucune excuse.