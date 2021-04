Football – Le foot des talus prend les choses en main Après le Valais, Vaud a lancé sa pétition destinée au Conseil fédéral. Les signataires poussent pour davantage de libertés, tout en proposant de se faire tester avant chaque match. Florian Vaney

Vanessa Cardoso/VQH

«À la reprise des entraînements. On était vingt. Après la prise de parole du Conseil fédéral en mars, plus que quinze. Et maintenant, en voyant que notre situation n'a pas évolué en avril, peut-être huit.» Entraîneur de la deuxième équipe du FC Cheseaux, Didier Léchaire fait partie des protagonistes du football amateur désabusés par la situation. Celle d'un domaine frustré de rester à quai pendant que d'autres activités ont pu s'alléger de leurs mesures et repartir. Celle d'un milieu qui craint de devoir faire face à une deuxième saison blanche. Alors, comme d'autres, Didier Léchaire a signé la pétition.

Celle-ci a émergé de l'esprit et des mains du FC Turc Lausanne. Le concept emboîte le pas de celui de leurs voisins valaisans, également en train de réunir des signatures au sein des clubs de leur association cantonale. Le but: donner de l'écho à leurs idées pour qu'elles aient une chance de se faire entendre à Berne. Et leurs idées, c'est de permettre aux compétitions amateurs de revoir le jour dans un futur proche.

Instrument de dépistage de masse

N'importe comment? Certainement pas. La pétition vaudoise s'inspire notamment du modèle espagnol, nous dit-on, où les joueurs des talus peuvent jouer à la condition d'effectuer un test de dépistage chaque semaine avant leur match. «Cette mesure supplémentaire aura, en outre, l’avantage d’être un instrument de dépistage massif du virus», souligne le club lausannois.

Sanitaire, psychologique, social: les instigateurs de la pétition possèdent plusieurs atouts dans leur manche. Il est question des 130'000 licencié(e)s à l'arrêt qui pourraient finir par se désintéresser du ballon rond, des bénévoles qui remettent en cause leur investissement, de la comparaison avec les moins de 20 ans qui peuvent pratiquer leur sport sans restriction alors qu'ils ont tendance à côtoyer davantage de personnes à risque, des 176 mètres carrés dont dispose chaque joueur sur un terrain lors d'un match…

Le temps presse

Le tout amenant à une conclusion: la requête de nouvelles libertés. Celle d'étendre les groupes d'entraînement de quinze à 25 joueurs (toujours sans contacts), celle de pouvoir relancer les compétitions. «Il est impératif d'agir rapidement», précise le FC Turc Lausanne, dont la pétition tourne à travers tout le canton depuis le début de la semaine et qui espère pouvoir l'envoyer au Conseil fédéral d'ici quelques jours.

Pour rappel, le président de l'Association suisse de football, Dominique Blanc, a déclaré récemment au Nouvelliste que la prise serait tirée concernant cette saison si des assouplissements n'étaient pas décidés d'ici au 12 mai. Une décision qui concernerait tous les clubs de la 1ère à la 5e ligue, privés de compétition depuis le mois d'octobre. Il ne manque en moyenne pourtant que quelques matches pour que les divers championnats puissent être validés. Ceux-ci devront être disputés avant le 4 juillet, échéance finale.

