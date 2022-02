Sport à la TV – Le foot et le ski alpin champions des audiences

L’Euro et les matches qualificatifs du Mondial ont trusté les 23 premières places du classement en 2021. Malgré l’horaire matinal, le ski surprend.

Le foot et le ski alpin champions des audiences

INSIDEFOTO/LIGHTROCKET via GETTY

Les matches de l’Euro ont été les retransmissions sportives les plus prisées des Romands.

Pas besoin de s’appeler Nostradamus pour prédire ce qui va cartonner cette année en termes de retransmissions sportives à la télé. La Coupe du monde au Qatar et les descentes de ski aux JO vont très certainement atteindre des records d’audience.



Comme 2022 ressemblera à 2021, avec des JO et un événement majeur en foot (Euro/Mondial), la prédiction est aisée. L’an dernier, le gros carton a été le fameux France - Suisse avec 676’000 Romands scotchés devant leur poste. Les calculs prennent en compte les téléspectateurs de la RTS ayant regardé la retransmission au moins quinze minutes. Sur le podium viennent ensuite Suisse - Espagne et la finale de l’Euro entre l’Italie et l’Angleterre.