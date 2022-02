Interview de Thomas Gronnemark – «Le football a des années-lumière de retard»

C’est le seul moment où les joueurs de champ jouent la balle avec la main. La remise en jeu depuis la touche fait partie intégrante des matches et est pourtant totalement délaissée à l’entraînement. Un paradoxe que Thomas Gronnemark combat, notamment du côté de Liverpool où sa méthode a été validée par Jürgen Klopp.

À quoi ressemble la remise en jeu parfaite?

Tout dépend de quelle touche on parle. Beaucoup de gens pensent que mon champ d’action se limite à la qualité et à la longueur du lancer. Mais cet aspect ne représente en réalité que 10% de mon travail: l’ensemble est bien plus complexe que cela, si l’on considère toutes les sortes de touches aux différents endroits de la pelouse. Je travaille actuellement sur la création d’espaces, la conservation du ballon, ou comment travailler en équipe à une bonne touche.