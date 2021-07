Euro 2020 – Le football des nations, valeur refuge en temps de crise Tous les deux ans, c’est la même rengaine. Le sport le plus populaire du monde exacerbe un sentiment nationaliste à même de rendre jaloux certains politiciens. Robin Carrel

La ferveur patriotique gagne toutes les franges de la population. Getty Images

C’est l’histoire du soldat Nicolas Chauvin. On ne sait pas trop s’il a vraiment existé ou si c’est une légende créée de toutes pièces, un peu comme le roi Arthur. Ce personnage aurait servi dans les armées de la Révolution française et ensuite dans la Grande Armée de Napoléon, mais rien n’est moins sûr. Ce qui est certain, c’est qu’il a laissé sa trace dans la langue française en étant à l’origine du «chauvinisme». Un mot qui n’a pas d’équivalent dans les autres langues.

«Dans le football, pour moi, il y a quelque chose qui émane du nationalisme davantage que du patriotisme.» Pierre Centlivres, ancien directeur de l’Institut d’ethnologie à Neuchâtel et professeur honoraire à l'Université de Neuchâtel