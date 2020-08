Football – Le football provoque 45’000 accidents par année Selon la Suva, le jeu de tête est à l’origine d’environ 450 commotions cérébrales chaque année.

Le tacle arrive en tête des causes d’accident sur les terrains de football en Suisse. KEYSTONE

Environ 45’000 personnes se blessent chaque année en Suisse en jouant au football. Le cumul des absences de ces blessés représente l’équivalent de 2000 emplois à plein temps par année, selon la Suva. D’après les statistiques, 64% des personnes qui se blessent en jouant au football ont moins de 30 ans et 93% sont des hommes, a indiqué mardi l’assureur. Ces accidents représentent non seulement une souffrance pour les accidentés, mais ils ont aussi un impact économique pour les entreprises.

Une personne blessée est absente de son travail pendant en moyenne deux semaines. Chaque année, 34 personnes se retrouvent en état d’invalidité. Les entreprises doivent se démener pour trouver des remplaçants et former le personnel de remplacement.

Le tacle, première cause d’accident

Les blessures les plus graves sont occasionnées par des collisions entre des adversaires qui s’affrontent pour la possession du ballon, précise la Suva. Le tacle arrive en tête des causes d’accident (claquage, élongation, lésion du tendon, déchirure musculaire et fracture). Mais le jeu de tête n’est pas sans danger: il est à l’origine d’environ 450 commotions cérébrales chaque année, qui entraînent souvent une absence du travail de plusieurs semaines.

Pour limiter le risque de blessure, il est important de savoir évaluer correctement ses capacités et sa condition physique. La Suva propose un quiz pour sensibiliser à la prévention des accidents de football. «Être capable d’éviter un accident, c’est non seulement se faire du bien à soi-même, mais aussi à ses collègues et à son employeur», souligne l’assureur.

ATS