Élections au comité de la SFL – Le football suisse à la croisée des chemins Départ du président Schifferle, nouveau comité à élire: le mois de novembre est capital pour l’avenir de la SFL et donc du foot pro. Daniel Visentini

Heinrich Schifferle, président sortant de la SFL (à gauche), avec Claudius Schäfer, CEO de l’organe faîtier , se réjouit de passer la main. KEYSTONE

On pourrait croire qu’il s’agit d’une élection banale pour l’organe faîtier du football professionnel suisse. Mais l’assemblée générale de la Swiss Football League (SFL) du mois de novembre est bien plus que cela, elle doit nommer un nouveau président et le comité qui va avec. Autrement dit: se tracer un chemin, se donner une impulsion neuve.

Le président de la SFL depuis 2011, Heinrich Schifferle, est sur le départ, il ne se représentera pas. Il faut dire que ses graves problèmes juridiques, qui interpellaient déjà alors qu’il était en poste, le lui interdisent sans doute: sa condamnation (plus de 100’000 francs d’amende avec période probatoire de deux ans), confirmée il y a deux semaines par le Tribunal de grande instance de Zurich pour sa gestion illégale d’une société immobilière de Winterthour (Siska Holdings), fait tache.