Une révolution très helvétique – Le football suisse cherche sa formule sur fond de querelle Élargissement de la Super League et nouveau mode de championnat figurent au menu de l’Assemblée extraordinaire de la Ligue du 20 mai. La volonté d’introduire des play-off calqués sur le hockey crispe les fronts. Décryptage et perspectives. Nicolas Jacquier

Champion en 2022, le FC Zurich est contre la réforme, tout comme Young Boys: les gros ont tout à y perdre, pensent-ils. FRESHFOCUS

Le football helvétique prépare sa révolution de printemps. Il n’en a plus connu depuis juin 2002 quand les clubs avaient entériné la création de la Super et de la Challenge League. Hormis quelques retouches cosmétiques visant le second échelon, vingt ans d’immobilisme prendront normalement fin dans quelques jours.