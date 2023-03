Une mesure de dernier recours – Le football suisse résiste encore aux billets nominatifs. Pour combien de temps? Les billets personnalisés ne seront pas introduits tout de suite. Mais la police et les autorités politiques mettent la pression: des mesures en cascade sont prévues avant. Valentin Schnorhk - Berne

L’utilisation d’engins pyrotechniques, comme ici lors du dernier Servette-Sion le 29 janvier, fait partie des incidents recensés dans les stades de Super League. KEYSTONE / Salvatore di Nolfi

Le monde du football résiste encore, mais politique et police le préviennent: si les incidents et les formes de violence dans et autour des stades devaient s’accentuer, alors ils n’hésiteront pas à introduire les billets nominatifs pour les spectateurs des matches en Suisse. «C’est comme une épée de Damoclès qu’on suspend au-dessus des stades», a imagé lundi à Berne le Valaisan Christian Varone, au nom de la Conférence des commandantes et des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS). Puis d’ajouter: «Si la situation dégénérait, nous aurions désormais tout en main pour que les autorités politiques décident d’introduire des billets nominatifs.»