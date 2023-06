Tournoi en Roumanie et Géorgie – Le football suisse se met en vitrine à l’Euro M21 Vingt et un des vingt-trois sélectionnés de la Nati évoluaient dans le championnat suisse cette saison. Fruit d’une politique locale à contre-courant qui semble s’ériger comme la norme. Florian Vaney

Auteur de deux buts face à la Roumanie, Zeki Amdouni sera l’une des principales attractions du tournoi. KEYSTONE

Cette statistique, Pierluigi Tami l’a déjà présentée aux représentants de tous les clubs de Swiss Football League. Elle trouve sa source lors de l’Euro des moins de 21 ans en 2019. La Suisse n’y était pas, et son football a d’ailleurs souffert de ses absences répétées entre 2013 et 2019. En revanche, la Roumanie s’était approprié le costume de surprise du tournoi, jusqu’à atteindre les demi-finales. «J’avais comparé la valeur des joueurs roumains avant et après l’Euro», pose le directeur des équipes nationales suisses. Le chiffre surprend: «Elle avait été multipliée par dix!»