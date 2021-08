Une édition anniversaire – Le For Noise Festival ne meurt jamais Les nostalgiques sont attendus ce week-end pour deux soirées revival marquant les 25 ans de l’ancien rendez-vous musical rock pulliéran. Rebecca Mosimann

Les rockers français French Cowboy & The One jouent samedi 21 août à Pully. DR

Cinq ans jour pour jour après sa 20e et dernière édition sur son site de Pully, le rendez-vous musical renaît de ses cendres pour deux soirées baptisées «For Friends Party» ce vendredi et samedi.

«Quand on a réalisé que le 20 août tombait un week-end et que c’était pile cinq ans après notre dernière soirée, on s’est dit que ça serait sympa d’offrir un cadeau souvenir au festival», raconte Olivier Meylan, son fondateur. Même si la musique ne résonne plus depuis 2016 déjà dans les bois de Pully, elle s’est inscrite dans les pages d’un livre hommage, «For Noise Festival Collector Box», paru fin 2019.

«Nous avons créé une nouvelle association pour ce projet. Et comme il nous restait quelques bénéfices de la vente, nous avons décidé de les investir dans ces soirées anniversaire.

Les nostalgiques retrouveront des sons bien connus de leurs oreilles puisque tous les musiciens programmés ont tous participé au festival par le passé avec leur formation actuelle ou ancienne.

Au Refuge des quatre vents, le site historique, résonneront vendredi 20 août le rock de P. Sharp & G. Flat, John Dear ou encore l’electro de Lary Pec. Samedi soir, place à Raphelson, les rockers français French Cowboy & The One et le heavy metal de Hey Satan. En fin de soirée, Olivier Meylan et ses potes s’empareront des platines pour prolonger les déhanchements sur la piste de la silent party.

