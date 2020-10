Justice – Le forcené avait tiré 12 coups de feu, il écope de soins Un retraité de Troistorrents (VS) a été condamné pour avoir tabassé à la matraque un voisin septuagénaire et tiré à une douzaine de reprises en direction d’un chalet. Sans passer par la case procès. Benjamin Pillard

Le sexagénaire était sorti de prison en mai 2019, après sept mois de préventive. Une libération conditionnée notamment à une interdiction de revenir dans sa commune de Troistorrents. Le forcené a obtenu récemment une dérogation afin de procéder à la vente de sa maison. Yvain Genevay

Il y a deux ans presque jour pour jour, à Troistorrents (VS), un ingénieur à la retraite sans histoire était sorti brusquement de sa maison, ivre et matraque à la main. Le sexagénaire a frappé à plusieurs reprises contre la camionnette de son voisin. Ce dernier – de douze ans plus âgé – effectuait une manœuvre de demi-tour, comme il le faisait régulièrement en fin de soirée, afin de garer son véhicule dans le sens de la route. Il a été poursuivi le long de la septantaine de mètres séparant les chalets des deux retraités.