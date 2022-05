Dans la situation sécuritaire actuelle, le gouvernement suisse estime qu’il ne faut pas attendre un éventuel vote sur l’initiative populaire «Stop F-35» lancée par le PS, les Verts et le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA). Interview du conseiller national Pierre-Alain Fridez (PS/JU).



Viola Amherd vous avait demandé de retirer votre initiative au début de la guerre en Ukraine. Maintenant, le Conseil fédéral veut acheter le F-35 sans attendre. Quelle est votre réaction?

On est en train de dire aux gens que c’est urgentissime d’acheter cet avion tout en sachant qu’on ne l’aura pas avant une bonne dizaine d’années au mieux. Avec le F-35, on est dans un processus catastrophique depuis le début. Le président américain Joe Biden vient d’annoncer que le moteur du jet devra être refait. La cour des comptes américaine annonce de grands retards dans le développement de ce qu’on appelle le Block 4 (ndlr: un standard qui doit garantir que l’avion a toutes ses capacités et que les lacunes existantes sont corrigées). C’est gênant, car à aucun moment le Conseil fédéral et la droite ne regardent cette réalité en face. Le gouvernement peut faire le forcing pour acheter cet avion, cela ne change rien. Des pays veulent aujourd’hui acquérir le F-35 parce qu’ils sont dans le contexte de l’OTAN. Cela suit une logique: l’avion est prévu pour des attaques aériennes en territoire ennemi et dans le cadre d’un réseau comme une grande coalition comme l’OTAN. La Suisse n’est pas censée l’utiliser comme ça. Jusqu’au bout, je dirai que c’est un mauvais avion pour notre pays, pas du tout adapté aux missions de police aérienne et de défense.