Veytaux – Le fort de Chillon devient un musée vivant ce samedi Ludique, didactique, interactif, parfois drôle et émouvant: la nouvelle attraction, qui revient sur l’histoire de l’ouvrage militaire et du Réduit national, veut séduire tous les publics. Visite. Karim Di Matteo

Le fort de Chillon revit à travers des projections vidéo, de la réalité virtuelle, des documents historiques et autres effets personnels des soldats qui ont arpenté ces galeries dans la montagne de 1941 à 1995. Chantal Dervey La salle de projection propose de rappeler ce qu’était le Réduit national dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale et de la crainte d’une invasion allemande. Chantal Dervey La salle du courrier. Chantal Dervey 1 / 11

Au vu de la thématique et du lieu, on aurait pu craindre une visite un peu terne. C’est tout le contraire. La patte de François Confino, star de la muséographie et à qui l’on doit le Chaplin’s World de Corsier, fait mouche dans la nouvelle attraction qui propose, dès ce samedi, de découvrir les entrailles du fort de Chillon, situées dans la roche en face du château. Son nom officiel: «Fort de Chillon-l’histoire en direct». Son objectif: faire revivre le quotidien des milliers de soldats qui s’y sont succédé depuis sa construction en 1941 dans le contexte très secret du Réduit national.