Événementiel et pandémie – Le Forum économique romand espère se tenir cet automne Une nouvelle charte détaille les mesures de protection sanitaire en vue d’une édition le 24 septembre à Lausanne. Marie Nicollier

Lausanne Le SwissTech Convention Center accueille chaque année le Forum économique romand sur le site de l’EPFL. KEYSTONE

Fermé actuellement, le SwissTech Convention Center pourrait accueillir le 24 septembre le Forum économique romand (FOROM). «Si on nous autorise à l’organiser, bien sûr, précise Cédric Borboën, président-fondateur. Nous devons penser à notre avenir et être prêts.»

Il dévoile un plan de bataille élaboré en collaboration avec le SwissTech Convention Center pour protéger la santé de tous les collaborateurs, prestataires et participants (550 personnes l’an dernier). «Chacun va recevoir une bouteille de gel hydroalcoolique et un masque s’il le souhaite.» S’ajoutent la désinfection «constante» des surfaces et micros, le marquage au sol, la distance entre les tables, le port de gants et masques pour le service traiteur… Le tout s’affinera au gré des instructions de l’OFSP.

Nouveau label

«Pour garantir la distance sociale pendant le réseautage, on risque dans un premier temps de mettre les gens assis à table. Cela reste à définir. Si les gens sont debout, on imagine plutôt des tables hautes rectangulaires, avec des étiquettes signalant où se tenir», indique Cédric Borboën.

«Des mesures d’hygiène et de sécurité qui vont au-delà de ce que l’on nous demanderait» Cédric Borboën, président-fondateur du FOROM

Ce concept d’hygiène et de sécurité est détaillé dans une charte (Social Attitude) mise à disposition gratuitement de tous les organisateurs d’événements (www.social-attitude.org). Le document va évoluer au gré de la situation. Ce label «recense tous les critères à respecter pour garantir la sécurité de toutes et tous».

Le thème du FOROM du 24 septembre sera «La PME du futur». Technologies, nouvelles méthodes de management, e-commerce, développement durable… Comment devenir «l’entreprise de demain»? Les intervenants aborderont aussi les questionnements liés à la crise (programme à consulter sur www.forom.ch).

Un sondage mené par le FOROM auprès des acteurs de l’économie romande (700 réponses) révèle que si les organisateurs garantissent la sécurité et la protection de tous, 58% des sondés seraient prêts à participer à un événement économique et de réseautage durant l’été et dès septembre.