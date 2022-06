Parmi les scènes de la vie quotidienne, il y a celles, inspirantes, qui nous font croire béatement en l’avenir. Il y a aussi celles qui produisent l’effet absolument inverse. Certains diront: «C’est juste la vie!» Mais cette manière résignée d’appréhender l’existence ne me convient pas.

Ces dernières semaines, l’épisode estival étant propice aux sorties en terrasse, un constat saisissant se fait jour dans le monde de la restauration helvétique: un énorme fossé se creuse parmi les restauratrices et restaurateurs.

«Pas facile de retrouver la niaque après deux années de confinements, de réouvertures, de plexiglas, de tables limitées et de reconfinements.»

Après une période post-Covid compliquée, il y a ceux qui se battent comme des lions, s’accrochent, rivalisent d’originalité et de créativité pour retrouver (ou rattraper) une clientèle qui a changé ses habitudes. Des cartes renouvelées qui donnent l’eau à la bouche, des aménagements intérieurs et extérieurs fleuris et colorés, du personnel souriant et qui n’a jamais paru aussi heureux de servir, de papoter et de faire des blagues. C’est très beau à voir.

De l’autre côté, même s’ils sont sûrement moins nombreux, on distingue une autre catégorie de professionnels. Ceux-là, on aurait presque peur pour leur santé mentale. Leurs regards traînent dans le vide et ils ont perdu le feu. Concrètement, la réalité peut se révéler sans pitié. Leurs établissements, devenus gris, se sont vidés.

Bien entendu, le coronavirus laisse des plaies difficiles à soigner. Pas facile de retrouver la niaque après deux années de confinements, de réouvertures, de plexiglas, de tables limitées, de reconfinements, de réductions des horaires de travail et des heures d’ouverture. Il a fallu composer aussi avec des effectifs qui sont allés voir ailleurs.

Un plan d’action pour survivre

GastroSuisse, la faîtière géante de l’hôtellerie-restauration, qui rassemble et défend 20’000 membres à travers le pays, prend la problématique très au sérieux. Lors d’une assemblée au début du mois de juin, l’un de ses pontes résumait: «Nous devons augmenter le niveau d’attractivité des métiers de la branche et de la branche elle-même. Il est également important de sensibiliser les entrepreneurs aux tenants et aboutissants de la gestion du personnel.»

Et de compléter avec le nœud du problème: «Il faut bien comprendre que les attentes des jeunes générations ont changé. Les métiers intéressants que nous proposons doivent de nouveau les attirer.» La fédération souhaite promouvoir les offres de formation déjà éprouvées pour les personnes en reconversion professionnelle ou de langue étrangère.

Donc non, définitivement, ce n’est pas «juste la vie». Si cette démotivation perdure, cela ressemble à une mort lente. Car, dans la réflexion générale, on ne pense plus à tous ces petits patrons, de guinguettes ou de restaurants de village avec leur poignée d’habitués, qui ont dû mettre la clé sous le paillasson. Sans pouvoir dire ne serait-ce qu’au revoir à leurs fidèles clients autour d’un coup d’blanc. Ça, c’était la vie d’avant.

Sébastien Jubin

Sébastien Jubin est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2018. Il couvre l'actualité fédérale, réalise des reportages, en particulier dans la partie nord du pays. Auparavant, il a travaillé à la RTS dans plusieurs cantons romands ainsi qu'à Radio Fréquence Jura. Plus d'infos @SebastienJubin

