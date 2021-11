Le change revient six ans en arrière – Le franc approche des sommets depuis sa «libération» Il ne faut plus que 1,05 franc pour obtenir 1 euro. Du jamais-vu depuis 2015, année de la fin du taux de change «plancher» défendu par la Suisse. Pierre-Alexandre Sallier

File d’attente devant un bureau de change zurichois. En septembre, i l fallait encore débourser plus de 1,09 franc pour 1 euro , pas loin de 4% de plus qu’aujourd’hui. Un bonus pour les frontaliers . KEYSTONE

Enclenchée depuis six mois dans la même direction, la valse des chiffres sur les écrans des «traders» a atteint un nouveau cap depuis la fin de la semaine dernière, en enfonçant le seuil de 1,05 franc pour 1 euro.

Dans le monde réel – celui des gens qui utilisent des devises pour acheter ou vendre des choses –, les guichets de Change Migros demandaient 1,0575 franc pour 1 euro hier après-midi à Genève.

Tout s’accélère depuis cet été

Le mouvement date de cet automne. En septembre, il fallait encore débourser plus de 1,09 franc pour 1 euro, pas loin de 4% de plus qu’aujourd’hui. Un bonus pour ceux qui dépensent leurs francs dans les pays voisins. Mais un handicap pour tout le «Swiss made», qui y devient mécaniquement plus cher.