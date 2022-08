Renforcement de devise – Le franc bat de nouveaux records face à l’euro La monnaie helvétique a atteint lundi un record historique par rapport à la devise européenne, s’échangeant à 0,9644 franc pour un euro.

Le franc a une nouvelle fois enfoncé le plancher face à l’euro, atteignant lundi un record historique par rapport à la monnaie unique européenne. La tendance risque de se poursuivre, préviennent les spécialistes.

À 13h01, la devise helvétique s’échangeait à 0,9644 franc pour un euro après être tombée à 0,9634 EUR/CHF peu après midi. Depuis le début de l’année, le franc n’a cessé de s’apprécier face à l’euro, la paire de devises s’échangeant encore début janvier à 1,038 EUR/CHF.





«La date du 16 juin dernier est clé pour l’évolution du franc face à un panier de devises internationales», a rappelé M. Plassard en référence à la dernière annonce de politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS). Son président Thomas Jordan avait alors affirmé «que le franc suisse ne s’inscrit plus à un niveau élevé et n’a pas permis de protéger la Suisse contre les méfaits de l’inflation importée».

Selon M. Plassard, il s’agit d’ «une manière de reconnaître que le franc n’est plus au centre des priorités de la BNS et qu’une appréciation supplémentaire sera sans doute tolérée».

Selon M. Heller, si le franc continue tout de même de s’apprécier, cela est également dû à la faiblesse de l’euro et du dollar. keystone-sda.ch//Ti-Press/Alessandro Crinari

La BNS a ainsi autorisé une certaine appréciation de la devise nationale afin de combattre l’inflation, a abondé Thomas Heller de Belvedere AM. Mais l’institut d’émission reste néanmoins disposé à intervenir «au besoin» sur le marché des changes. Ses avoirs à vue ont ainsi gonflé ces deux dernières semaines de respectivement 7 et 2 milliards de francs, a-t-il souligné.

Selon M. Heller, si le franc continue tout de même de s’apprécier, cela est également dû à la faiblesse de l’euro et du dollar.

Mais face à une inflation toujours élevée – anticipée à 2,8% à la fin de l’année par la Banque cantonale de St-Gall (SGKB) – la BNS devrait continuer à relever son taux directeur. La SGKB anticipe ainsi une augmentation à 1,50%, contre -0,25% actuellement, d’ici le milieu de l’année prochaine, ce qui devrait continuer à soutenir les placements en francs.

