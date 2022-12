Marchés financiers – Le franc devrait rester sous la parité avec l’euro en 2023 À l’instar des autres marchés financiers, celui des devises a vécu une année mouvementée. Le franc se renforce nettement par rapport à l’euro.

Début juillet, la paire de devises est ainsi passée sous la parité où elle demeure depuis. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

À l’instar des autres marchés financiers, celui des devises a vécu une année 2022 mouvementée, le franc, valeur refuge par excellence en temps de crise, se renforçant nettement par rapport à l’euro. La devise suisse devrait maintenir en 2023 son avancée face à la monnaie unique européenne.

Vendredi matin, la devise helvétique s’échangeait à 0,9863 franc pour un euro, en hausse de 5% depuis le début de l’année. La guerre en Ukraine, ainsi que la crise énergétique et le ralentissement conjoncturel qui ont suivi, ont renforcé l’attrait pour le franc en cours d’année. Début juillet, la paire de devises est ainsi passée sous la parité où elle demeure depuis.

L’année 2022 avait pourtant commencé avec un euro relativement fort, la paire de devises s’échangeant encore début février à un plus haut à 1,06 EUR/CHF. Mais face à l’invasion russe de son voisin ukrainien et les craintes de pénuries d’énergie en Europe, les investisseurs ont privilégié les valeurs sûres comme le franc. Face à ces pressions, la paire de devises a ainsi atteint fin septembre un plus bas historique à 0,9409 EUR/CHF.

La faiblesse de l’euro a cependant aussi joué un rôle, en raison de la politique monétaire pratiquée par la Banque centrale européenne (BCE). Selon la responsable des investissements à la Banque cantonale de St-Gall, Caroline Hilb, l’institut d’émission francfortois «a manqué le coche en matière de lutte contre l’inflation». Raison pour laquelle les attentes sur les taux sont plus basses et celles pour l’inflation plus élevées dans la zone euro. La combinaison entre politique monétaire et pression inflationniste a pesé sur l’euro, à laquelle s’ajoute le problème de la dette, a-t-elle souligné.

L’euro est, par ailleurs, très cyclique, selon Caroline Hilb. La monnaie commune de la zone euro est demandée lorsque l’économie tourne et les Bourses montent, mais elle se trouve sous pression lorsque les marchés financiers n’ont pas le moral. Ces temps difficiles profitent généralement au dollar et au franc, deux monnaies refuges recherchées en période d’incertitude.

Attention à l’écart de taux

Pour Thomas Heller, responsable des investissements chez Belvédère Asset Management, la zone euro est aussi plus fortement impactée par la guerre en Ukraine et la crise énergétique, ce qui pèse sur l’euro. Alors que l’Europe risque de plonger en récession, ce scénario n’est pas envisagé par Thomas Heller pour les États-Unis et la Suisse.

La Banque centrale européenne devrait dorénavant relever ses taux directeurs de manière plus vigoureuse que la Banque nationale suisse (BNS). KEYSTONE/DPA/FRANK RUMPENHORST

La BCE a cependant commencé à agir contre l’inflation, ce qui devrait soutenir la monnaie unique. Mais la paire de devises EUR/CHF devrait rester sous la parité en 2023. La Banque centrale européenne devrait dorénavant relever ses taux directeurs de manière plus vigoureuse que la Banque nationale suisse (BNS), ce qui renforcera l’écart de taux entre les deux devises et soutenir l’euro, selon Thomas Heller. Ce dernier s’attend à une évolution latérale ces prochains mois «avec un potentiel de rebond».

La banque Valiant prend quant à elle également en considération la météo. Dans le cas du retour d’un froid plus intense en Europe et d’une pénurie d’énergie, le ralentissement économique pourrait être encore plus prononcé. Ce qui amènerait la BCE à arrêter de manière abrupte son resserrement monétaire, malgré la forte inflation, et la paire de devises EUR/CHF renouerait alors avec son plus bas. Dans un tel scénario, Valiant n’exclut pas un passage sous l’actuel plancher à 0,92 franc pour un euro.

La banque Valiant prend quant à elle également en considération la météo. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Credit Suisse retient pour sa part que la BNS surveille attentivement l’évolution du taux de changes. Si le franc devait, à ses yeux, perdre trop rapidement en valeur, la Banque centrale suisse devrait intervenir avec des ventes de devises pour soutenir sa monnaie. Sur un horizon à 12 mois, la banque aux deux voiles voit la paire de devises évoluer autour de 0,97 EUR/CHF.

ATS

