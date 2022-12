Snowboard/Ski – Le Freeride World Tour racheté par la FIS Le circuit mondial de Freeride fusionne avec la Fédération internationale de ski et de snowboard cet hiver. La discipline a l'ambition de faire un jour son entrée aux Jeux olympiques. Sylvain Bolt

Le Freeride (ici le Suisse Maxime Chabloz en action) deviendra-t-il un jour sport olympique? AFP

C’est une étape clé de l’histoire encore récente du Freeride. Le Freeride World Tour (FWT), circuit mondial de la discipline qui existe sous sa forme actuelle depuis 2008, va dès cet hiver 2022-2023 intégrer la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS). L’instance dirigée par le Suédo-Britannique Johan Eliasch, a en effet racheté le circuit de compétition mondial de la discipline, qui deviendra dès janvier 2023 le FIS Freeride World Tour.

Une «division» freeride fera ainsi son apparition parmi les disciplines actuelles (alpin, nordique, freestyle) de la FIS. «Nous passons à un niveau supérieur avec le but ultime d'amener un jour le Freeride aux Jeux olympiques, se réjouit Nicolas Hale-Woods, fondateur et directeur du FWT. Cette fusion va amener notre sport dans les meilleures conditions possibles pour réaliser cet objectif. Comme le surf, le skate ou l'escalade ces dernières années. Après quinze ans de Freeride World Tour, c'est une étape qui est nécessaire pour pérenniser la discipline. Cela va renforcer le sport à tous les niveaux!»

«La fusion avec le FWT verra la FIS ajouter à son portefeuille l'un des sports d'hiver les plus passionnants et les plus dynamiques.» Johan Eliasch, président de la FIS

Le freeride ne va pas pour autant faire sa révolution. «Nous allons continuer à organiser le circuit et ses étapes comme les années précédentes. L’équipe en place, le modèle actuel (format et règles de jugement), les sponsors qui financent les 5 millions de budget de fonctionnement du circuit ainsi que le marketing ne vont pas changer, précise le patron du circuit. Cela servira d’accélérateur au développement de la discipline, je pense qu'il y a aura des synergies avec les autres disciplines du ski. Cette fusion va nous amener une vitrine singulièrement plus forte sans dénaturer le sport.»

Les contacts entre le Freeride World Tour et la FIS existent depuis une dizaine d’années. Mais ils se sont intensifiés ces douze derniers mois. Les intérêts sont communs: la FIS profite d’une discipline qui capte une audience jeune et complète sa panoplie de disciplines.

Une licence FIS pour les freeriders

«La fusion avec le FWT verra la FIS ajouter à son portefeuille l'un des sports d'hiver les plus passionnants et les plus dynamiques, explique Johan Eliasch, président de la FIS, dans un communiqué. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties, car la FIS peut apporter un potentiel de croissance massif au FWT en lui offrant la possibilité de se développer sur une scène plus large. Le FWT apporte à la FIS un circuit hautement professionnel qui offre une action à couper le souffle et un élément entièrement nouveau du ski et du snowboard.»

Nicolas Hale-Woods, lui, se réjouit de pouvoir profiter du large réseau de la FIS, qui facilitera notamment l’accès à de nouvelles destinations pour des étapes de freeride. «Un marketing complémentaire à ce que l'on fait va être amené par la FIS et notre distribution médiatique sera plus large», souligne le fondateur du Freeride World Tour. Les athlètes, eux, auront une licence FIS et bénéficieront du statut de sportifs d’élites d’une Fédération reconnue par le CIO, ce qui leur permettra notamment de demander des soutiens financiers à des institutions.»

La saison du FIS Freeride World Tour débutera le 13 janvier à Kicking Horse (Canada) et se terminera le 25 mars lors du traditionnel Xtreme de Verbier.

Sylvain Bolt est journaliste à la rubrique sportive depuis 2019. Il couvre en particulier le ski alpin et le freeride, mais aussi le cyclisme et l’athlétisme. Plus d'infos @SylvainBolt

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.