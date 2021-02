Conflit politique – Le frein à l’endettement ne fait plus consensus en Allemagne La crise sanitaire oblige Berlin à abandonner pour plusieurs années sa doctrine de l’équilibre budgétaire, un abandon qui divise la classe politique du pays. Christophe Bourdoiseau Berlin

L’ancien ministre allemand des finances Wolfgang Schaeuble et la chancelière allemande Angela Merkel lors d'une session au Bundestag, le 29 octobre 2020 à Berlin. AFP

À la mi-semaine, Angela Merkel a fait comprendre à sa population que la plupart des mesures de lutte contre l’épidémie continueraient à s’appliquer au moins jusqu’au 7 mars. Alors que l’économie allemande va rester paralysée encore plusieurs semaines, un débat divise actuellement sa classe politique: l’endettement du pays.

Sur 2020 et 2021, le ministre social-démocrate des Finances Olaf Scholz, pourtant fervent défenseur de l’équilibre budgétaire, a contracté plus de 300 milliards de nouvelles dettes pour financer les crédits-relais dans le but de venir en aide aux entreprises en difficultés, d’approvisionner le pays en vaccins, de compenser les pertes hospitalières, de soutenir les clubs sportifs professionnels ainsi que les ONG humanitaires, etc. Du coup, la dette publique a grimpé de 10 points à 70% du PIB en 2020.