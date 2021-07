Un ancêtre résilient à Montreux – Le funiculaire fantôme de Territet-Mont-Fleuri reprendra vie L’ancienne ligne de chemin de fer deviendra un parc public d’ici à 2024. Au menu, une coulée verte et des infrastructures réinterprétées. Xavier Crépon

Territet, le 7 octobre 2014. Station d’arrivée de la ligne désaffectée du funiculaire Territet – Mont-Fleuri. Ouverte de 1910 à 1992, la ligne desservait l’hôtel Mont-Fleuri, transformé en pensionnat. Recouverte de mousse et de rouille, l’infrastructure disparaît peu à peu. 24HEURES/Chantal Dervey VQH

«Se reposer, contempler et s’amuser.» La vie devrait reprendre ses droits sur la ligne de l’ancien funiculaire Territet – Mont-Fleuri grâce au projet lauréat du concours organisé par la Commune de Montreux et TMF SA, la compagnie propriétaire des lieux. Parmi les six dossiers déposés, Delirious Mont-Fleuri, proposé par le bureau d’architecture aiglon Fabriq, vient d’être choisi pour valoriser cette ligne hors service depuis 1992. L’idée de la réhabiliter étant abandonnée, leur projet prévoit de la réaffecter en parc public faisant la part belle à la détente et à l’amusement d’ici à 2024.