Développement majeur à Lausanne – Le futur du Mans se joue en terre vaudoise GreenGT, une entreprise lausannoise spécialisée dans les moteurs à hydrogène, est en charge d’un projet qui va changer le sport automobile à l’horizon 2024. Jean-Claude Schertenleib

Esteban Garcia, pilote et propriétaire de Realteam Racing, et le pilote Norman Nato dans les nouveaux locaux de Green GT avec une voiture de l’écurie. Vanessa Cardoso

Aux débuts de la locomotion «auto-mobile» – en deux mots, qui se déplaçait par elle-même –, il n’était pas question de benzine. C’était il y a 150 ans et les pionniers étaient partagés en deux clans: les adeptes de la vapeur et ceux de l’électricité. On sait que les énergies fossiles ont rapidement fait prévaloir leurs atouts, avant que l’on en découvre les inconvénients. Dans les années 50, des chercheurs s’intéressent à des énergies différentes; mais dès qu’un projet prometteur apparaît – notamment aux États-Unis – le lobby du pétrole et ses soutiens politiques interviennent: les brevets sont achetés et enfouis au fond d’un coffre.